Kickers dão a volta por cima na NFL e média de eficiência em Field Goals é recorde

A semana 1 da NFL deu aquele aperto no peito de vários fãs da bola oval com o aproveitamento dos kickers. Foram 19 erros, a maior quantidade de falhas na história de uma rodada inaugural da liga desde 1982. As explicações foram diversas, passando desde a falta dos jogos de pré-temporada aos estádios vazios.

Mas, adentrando à semana 6 da NFL, os kickers deram a volta por cima e estão mais eficazes do que nunca. Desde a semana 2, a porcentagem de acerto de field goals está em incríveis 86,1%, superando a média de eficiência da temporada 2019, que foi de 81,6%.

O veterano kicker Stephen Gostkowski, do Tennessee Titans, é a face dessa mudança brutal. O jogador viveu uma embaraçosa semana 1, perdendo três Field Goals. Desde então, ele está perfeito no fundamento, com oito acertos em oito chutes; Nenhum kicker da NFL errou três field goals em um único jogo sequer da atual temporada desde os desperdícios de Stephen Gostkowski.

Outro número que comprova essa subida de produção dos kickers é que, excetuando Stephen Hauschka, do Jacksonville Jaguars. nenhum outro jogador da posição nas últimas quatro semanas desperdiçou mais que um field goal em qualquer uma das partidas.