Klopp conta como Liverpool o procurou e se diverte com reação de esposa: ‘Nossas férias acabaram’

Há exatos cinco anos, o Liverpool mudava sua história recente ao anunciar Jürgen Klopp como novo técnico. A negociação começou dias antes, com um telefone que “interrompeu” as férias do alemão com a família e até hoje deixa o comandante emocionado.

Em entrevista exclusiva ao site do Liverpool, Klopp contou o que estava fazendo na hora em que seu agente ligou para informar o interesse do clube inglês em sua contratação. Os Reds tinham acabado de demitir Brendan Rodgers e buscavam um sucessor.

“Não esqueço o momento em que recebi uma ligação do meu agente falando do interesse do Liverpool. E o sentimento que tive naquele momento, porque, já disse outras vezes, estava de férias, em Lisboa, com a minha esposa e meus filhos. Estava sentado do lado de fora de um café, não estava atendendo muitos telefonemas naquele momento”, relembrou o técnico.

“Então eu vi (a ligação) e tive a sensação de que poderia ser algo interessante. Então eu peguei o telefone, ele me disse o que era, e eu senti a excitação dentro de mim. Mas, por estar de férias com a minha família, eu não podia dizer imediatamente ‘sim, vamos lá’. Então eu tive que perguntar a opinião deles. Lembro até hoje da reação dos meninos dizendo sim, aí nós três olhamos para Ulla, que disse: ‘É, parece que as férias acabaram'”, contou Klopp.

Jurgen Klopp em sua apresentação ao Liverpool, em 2015

Após ouvir o interesse, Klopp voltou para a Alemanha com a família, esperou um sinal do Liverpool e viajou até Nova York para se encontrar com os dirigentes. O ESPN.com.br já contou essa história aqui (relembre detalhes no link). Dias depois, o treinador foi apresentado oficialmente e deu início a um trabalho histórico.

“Foi muito legal viver esse momento junto com eles. Não havia nada decidido, não tinha falado com ninguém ainda. Nós voltamos para casa, Mike Gordon me ligou um dia depois, daí voei para Nova York e tudo mais, mas este primeiro momento, quando descobri que o Liverpool estava interessado, foi muito especial. E, desde então, ficou cada vez melhor”.

Sob o comando de Klopp, o Liverpool conquistou uma Champions League, uma Supercopa da Europa, um Mundial de Clubes e uma Premier League. Também foi três vezes vice-campeão, da Copa da Liga Inglesa, da Liga Europa e do Campeonato Inglês.