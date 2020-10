Koeman revela conversa com Messi e diz que Suárez poderia ficar no Barça

O técnico Ronald Koeman, do Barcelona, disse que teve uma conversa com o astro Lionel Messi e afirmou que o argentino ficou frustrado por não conseguir sua saída do clube. Na janela de transferências, o camisa 10 tentou sair do clube sem custos, baseado em uma cláusula no contrato.

– Depois de ter sido contratado, fui imediatamente conversar com Messi. Fui à casa dele e falei do futuro. Foi claro seu descontentamento. No fim, acabou tudo bem e desde que disse que iria ficar tem feito tudo o que espero dele, tudo o que espero de um jogador e de um capitão – disse Koeman ao canal “NOS”, da Holanda.

O comandante blaugrana também falou sobre a saída de Luis Suárez, que foi para o Atlético de Madrid. Para o treinador, o uruguaio poderia ter ficado na equipe, mas a decisão da saída foi da diretoria, que optou por rejuvenescer o elenco.

– Ficou difícil ele jogar e fui honesto com ele. Nunca tive problema nenhum com ele. Só treinava e treinava bem. No final, ele tomou a decisão de sair. Eu disse: “Se não sair, será mais um do grupo”. Ele podia ter ficado, sim. Só que o clube sentiu que precisávamos rejuvenescer a equipe.