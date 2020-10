Koeman se derrete por Ansu Fati, fala da falta de reforços e diz que não usa pontas porque não tem

Técnico do Barcelona, Ronald Koeman teve até agora três jogos oficiais, todos por LaLiga, com o saldo de duas vitórias e um empate.

O treinador holandês admitiu em entrevista à TV do clube que nem todos os reforços pedidos foram contratados e explicou que, por causa disso, está satisfeito o sistema de jogo implementado.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!