Koeman sobre saída de Suárez: ‘Clube pensou em rejuvenescer a equipe’

Em entrevista ao canal “NOS”, da Holanda, o técnico do Barcelona, Ronald Koeman, abriu o jogo sobre a saída de Luis Suárez do clube. O comandante afirmou que nunca teve problema com o atacante uruguaio, mas que a saída do camisa nove faz parte de um processo de rejuvenescer o time blaugrana.

– Seria difícil Suárez jogar. E eu fui honesto com ele. Foi difícil para ele, mas nunca tivemos problemas. Ele simplesmente treinou e treinou bem. Estou bem com Suárez, mas o clube pensou que tínhamos que rejuvenescer a equipe e isso se vê no grupo. Fati joga e tem 17 anos, Pedri tem suas oportunidades e está com 17 anos, Trincão aparece muito aos 20, contratamos Dest com 19 anos, temos Ronald Araújo com 21. Esses são atletas para o futuro.

O treinador também comentou sobre a reação de Lionel Messi pela saída do amigo após seis temporadas juntos.

– Essa reação tem sentido. Também disse ao Messi que entendia a decepção dele e que lamentava o desejo dele querer sair.

Apesar do princípio de desavença entre comandante e comandado, Koeman elogiou a postura do camisa 10 e afirmou que Messi tem feito tudo o que se espera dele, apesar do descontentamento do argentino. O Barça volta a campo contra o Getafe no próximo sábado antes de iniciar mais uma campanha na Liga dos Campeões.