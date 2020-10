Koulibaly pensou que seria contratado pelo Manchester City

Koulibaly, zagueiro do Napoli, estava certo de que seria jogador do Manchester City nesta temporada, segundo o “Corriere dello Sport”. No entanto, as informações também apontam que o defensor estava disposto a permanecer na Itália e o empresário do atleta se sentou com o presidente do clube para negociar uma extensão contratual e aumento salarial.

Ainda assim, o entorno do senegalês acredita que um dia ele possa atuar no futebol inglês. A negociação se tornou inviável, pois a equipe dirigida por Pep Guardiola não iria alcançar o preço de 72 milhões de libras (R$ 518 milhões) pedidos pelo Napoli. Com isso, os Citizens foram atrás de Rúben DIas, do ex-Benfica.