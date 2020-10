Kvitova frustra Siegmund e vai à semi em Paris sem perder sets

A tcheca Petra Kvitova, 11ª da WTA, chegou à sua sétima semifinal de torneio do Grand Slam ao superar a alemã Laura Siegmund, 66ª, e está invicta em sets de volta à semi de Roland Garros pela primeira vez em oito anos.

Sétima favorita na disputa em Paris, Kvitova precisou de 1h15 para fechar a partida em um duplo 6/3 tendo convertido os seis aces da partida e cometido quatro duplas-faltas contra três da alemã, que vem do título nas duplas do US Open e jogava pela primeira vez na carreira as quartas de final de um Slam em simples.

Com um jogo agressivo, Kvitova venceu 77% dos pontos jogados com seu primeiro serviço e disparou 22 bolas vencedoras contra 59% de aproveitamento de saque da alemã, que bateu 12 bolas vencedoras e cometeu 20 erros não-forçados contra 15 da tcheca.

Em busca de sua primeira final em Paris, a bicampeã de Wimbledon aguarda pela vencedora do confronto entre as norte-americanas Danielle Collins e Sofia Kenin.

Kvitova ainda não perdeu sets na campanha em Roland Garros.