Lá vêm eles de novo? Palmeiras goleia Chapecoense no sub-17

A equipe Sub-17 do Verdão enfrentou a Chapecoense neste sábado (17), no Allianz Parque, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria e goleou os catarinenses por 7 a 0. Os gols palestrinos foram marcados por Giovani (3), Ruan Ribeiro (2), Yago Santos e Capotano (contra).

Agora líder do grupo A do campeonato com com sete pontos (duas vitórias e um empate, treze gols marcados e um sofrido), o Verdão voltou a campo após golear o Botafogo por 5 a 0 na primeira rodada. A partida foi a última disputada antes da paralisação do torneio por conta da pandemia do novo coronavírus.

Com seis gols marcados em dois jogos pelo torneio, o atacante Giovani é o artilheiro isolado do Brasileiro Sub-17. Diante da Chapecoense, o atacante marcou seu segundo hat-trick – o primeiro aconteceu na goleada da rodada passada.

Os próximos compromissos do Palmeiras sub-17 são:



24/10 – 15h: Palmeiras x Vasco – Allianz Parque (CBF TV)

27/10 – 20h30: Atlético-MG x Palmeiras – SESC Alterosas (CBF TV)

31/10 – 15h: Palmeiras x Grêmio – Academia de Futebol 2 (CBF TV)

03/11 – 15h: Corinthians x Palmeiras – Pq. São Jorge (CBF TV)

07/11 – 15h: Palmeiras x Sport – Academia de Futebol 2 (CBF TV)

10/11 – 15h: Bahia x Palmeiras – Centro Esportivo Praia do Forte (CBF TV)