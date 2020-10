Lakers campeões da NBA, Corinthians trocando de técnico no meio da crise e show na NFL

COMEÇANDO A SEMANA COM TUDO!

Então chega mais para saber tudo que está acontecendo aqui no ESPN.com.br.

O Los Angeles Lakers é campeão da NBA:

Em crise, o Corinthians perdeu e vai trocar de técnico:

Na NFL, o show ficou por conta de Russell Wilson:

“Tudo que queríamos era vencer para ele”, Anthony Davis, após ser campeão da NBA, falando sobre Kobe Bryant

Em 1979, Magic Johnson e Larry Bird estreavam na NBA. A lenda do Boston Celtics jogou contra o Houston Rockets e venceu. Já o ídolo do Los Angeles Lakers bateu o San Diego Clippers.

11h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

12h00 – ESPN Brasil – BB Debate

14h00 – ESPN Brasil – Futebol no Mundo

18h00 – ESPN Brasil – Futebol na Veia

20h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

22h00 – ESPN Brasil – Linha de Passe

Resenha ESPN – Roberto Gaúcho e Samuel Rosa

Mais uma edição especial reunindo um craque dos gramados e um da música! Do lado do futebol, o ex-atacante Roberto Gaúcho, figura importante do Cruzeiro nos anos 90, foi o convidado. Do outro, Samuel Rosa, um cruzeirense fanático, também conversou com o nosso time. Veja o programa na íntegra no ESPN App!

Eventos ao vivo

15:45 – ESPN App – League One: Bradford City x Harrogate Town

17:00 – ESPN2 – MLB: Houston Astros x Tampa Bay Rays

21:00 – ESPN2 – MLB: Atlanta Braves x Los Angeles Dodgers

21:15 – ESPN – NFL: Los Angeles Chargers x New Orleans Saints

*horários de Brasília