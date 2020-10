Lakers usará uniforme Black Mamba no jogo cinco das finais

O Los Angeles Lakers vai utilizar o uniforme Black Mamba no quinto jogo das finais da NBA contra o Miami Heat. A equipe tinha programado utilizar o uniforme apenas no jogo 7, mas com a possibilidade de fechar a série nesta sexta (9), optou pela mudança.

A equipe californiana utilizou o uniforme, em homenagem a Kobe Bryant, na segunda partida de todas as séries de playoffs que disputou. Com quatro vitórias em quatro partidas, a camisa Black Mamba se tornou uma espécie de talismã do Lakers para a decisão. Caso não vença a partida, o Lakers voltará a utilizar o uniforme apenas no sétimo jogo, visto que o Heat está programado para jogar de preto no jogo 6.

O uniforme foi desenhado por Bryant e tem sido uma das formas de homenagem do Lakers ao seu ídolo. Kobe faleceu em um acidente aéreo que vitimou outras oito pessoas – incluindo Gianna Bryant, filha de Kobe – no dia 26 de janeiro.

Durante toda a temporada o Lakers vem prestando diversas homenagens à Kobe Bryant e os próprios jogadores do elenco já afirmaram que estão lutando para conquistar o título pelo ex-jogador. Caso seja campeão na sexta, o Lakers levantará o troféu Larry O’Brien pela primeira vez desde 2010, ano em que Bryant conquistou seu último título pela franquia.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook