Lançamento do iPhone 12: como assistir ao evento da Apple online

A Apple realizará na semana que vem um evento online para apresentar a linha de celulares iPhone 12. A empresa deve revelar até quatro dispositivos no evento, incluindo o suposto iPhone 12 Mini, e pode lançar seus primeiros aparelhos com 5G.

A apresentação trará imagens diretamente do Apple Park, sede da fabricante em Cupertino. Além de quatro novos iPhones, as especulações apontam que a Apple também pode aproveitar o evento para mostrar o primeiro computador da empresa baseado em ARM.

Fonte: TecMundo

Se você está curioso para acompanhar a apresentação em tempo real, confira aqui onde assistir ao evento do iPhone 12.

Onde assistir ao evento de lançamento do iPhone 12

A Apple realizará a apresentação da linha iPhone 12 em 13 de outubro, próxima terça-feira, a partir das 14h no horário de Brasília. A transmissão acontecerá no site da marca e também no canal do YouTube da fabricante.

A transmissão ao vivo da Apple será feita em inglês. Assim como nos eventos anteriores, a Apple também deve divulgar novidades em tempo real por meio do Twitter. A empresa já lançou a hashtag #AppleEvent, que englobará os detalhes revelados durante o evento e as expectativas do público.