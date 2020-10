LANCE! Espresso: Sai o meme, fica Marinho

Marinho ganhou fama após virar meme. Ainda no Ceará, o atacante viralizou ao dar uma cômica entrevista após uma partida, quando foi informado pelo repórter que estava suspenso por tirar a camisa na comemoração de um gol.

Não foi bem em suas rápidas passagens por Cruzeiro e Grêmio, mas se encontrou no Santos, onde desde a temporada passada se tornou protagonista dentro de campo. Ontem, marcou mais uma vez, em mais uma vitória do Santos pela Libertadores, que, mesmo sem os holofotes de times como Flamengo e Palmeiras, faz uma campanha consistente no torneio.

Recentemente, o jogador chorou em campo após a partida contra o Botafogo, irritado com seu desempenho. Marinho ainda precisa dosar as emoções, como quando foi expulso infantilmente contra a Ponte Preta na eliminação pelo Campeonato Paulista. Mas ele é o tipo de atleta que todo torcedor gostaria de ver no seu time. Habilidoso, aguerrido e letal.

Hoje, Marinho está entre os melhores atuando no futebol brasileiro e é o maior responsável por transformar o Santos de Cuca em um time mais competitivo, mesmo carente de peças valiosas no elenco. Sai o meme, fica Marinho.

