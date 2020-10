Landon Collins é MVP da comunidade da NFLPA após doar 1500 cestas básicas em setembro

O safety Landon Collins, do Washington Football Team, foi escolhido como o MVP da Comunidade pela Associação de Jogadores da NFL (NFLPA) da semana 3. Ele foi o selecionado após distribuir 1.500 refeições, gift-cards e outros itens para famílias necessitadas no estado da Virgínia e em Washington, capital federal dos Estados Unidos, no mês de setembro.

Collins priorizou as famílias com país solteiros, especialmente pela dificuldade que estão encontrando nos tempos de pandemia do novo coronavírus, com as crianças em casa, ao mesmo tempo que o pai ou mãe tem que trabalhar. Em algumas casas, enfrentam também o desemprego e a falta de comida.

– É uma honra e benção ser nomeado MVP da Comunidade pela NFLPA. Eu sou grato pela oportunidade de usar minha plataforma para mudanças e impactar a vida destas famílias – disse o jogador, fundador da fundação Humble Path (caminho humilde, em tradução livre.

Com o prêmio da NFLPA a fundação de Collins vai receber um cheque de dez mil dólares, para seguir com o excelente trabalho de auxílio à comunidade.

Na semana anterior, a NFLPA laureou Rodney McLeod, do Philadelphia Eagles, como MVP da comunidade. Antes dele, Cameron Heyward, do Pittsburgh Steelers, e Kevin Byard, do Tennessee Titans, receberam a honraria.