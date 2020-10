‘Lapso mental’, explica Patrick Mahomes sobre abraço em jogador com coronavírus

A internet ficou em polvorosa após a confirmação do teste positivo para coronavírus do cornerback Stephon Gilmore, do New England Patriots. Notícia impactou o mundo da NFL por dois motivos. O primeiro é o questionamento da continuidade da temporada e da segurança dos protocolos estabelecidos pela liga. O segundo é que os Pats jogaram contra o Kansas City Chiefs na segunda-feira (5), e Gilmore deu um abraço em Patrick Mahomes na ocasião.

A foto do abraço e conversa próxima dos dois viralizou nas redes sociais. Patrick Mahomes tratou a situação como um lapso mental, uma vez que viola os protocolos sanitários estipulados pela NFL.

– Você tem que confiar nos protocolos e nos processos colocados em prática. (O abraço) foi um pouco de lapso mental.

Patrick Mahomes é o principal rosto da liga de futebol americano atualmente, e tê-lo ausente dos jogos por coronavírus não é apenas uma perda dos Chiefs, mas também da NFL.

Antes da partida contra os Pats, o quarterback Jordan ta’amu do practice squad do Kansas City Chiefs também testou positivo para coronavírus.