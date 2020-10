Larissa Manoela e Leo Cidade terminaram? Fãs da atriz comemoram · .

Juntos desde 2018, Larissa Manoela e Leo Cidade podem ter terminado o namoro de dois anos e nove meses após pararem de se seguir nas redes sociais. Fãs da atriz têm comemorado o possível fim desde a noite de domingo (4), já que não simpatizam com o jovem que tinha fama de abusivo.

No Instagram, a última postagem de fotos românticas um com o outro foi no dia 14 de setembro, quando comemoraram mais um mês de namoro em uma praia. Os atores chegaram a trocar declarações de amor nas publicações.

O . procurou a assessoria de imprensa da atriz para questionar se houve término no mais recente relacionamento da funcionária da Globo, mas não obteve resposta até o fechamento deste texto.

No Twitter, alguns fãs da ex-atriz do SBT ficaram felizes com a possibilidade do fim do namoro, já que Leo tinha fama de ter sido abusivo com uma ex-namorada, além de protagonizar rumores de que traía Larissa.

“Será que a Larissa Manoela e o Leo Cidade terminaram? Se sim, graças a Deus, ela merece coisa melhor”, comentou Cibelle Botelho. “Até eu que não acompanho as fofocas sobre o mundo teen sei que esse Leo Cidade é super boy lixo”, escreveu uma internauta identificada apenas como Izabela. “Larissa parou de seguir o Leo Cidade, vem aí o livramento”, debochou um usuário chamado Álvaro.

Confira algumas reações no Twitter:

