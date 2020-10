Las Vegas ganhará novo cassino na Freemont Street no final de outubro

Nem mesmo a pandemia do coronavírus consegue frear o ímpeto de novos negócios em Las Vegas (EUA), capital mundial do jogo e do entretenimento. A partir do dia 28 de outubro, a “Cidade do Pecado” ganhará mais uma grande atração para os apaixonados por jogo, o Circa Las Vegas. Inicialmente programado para abrir as portas em dezembro, o mais novo cassino da cidade será inaugurado ainda neste mês, de acordo com o site SuperPoker.

O cassino ficará localizado na Fremont Street, famosa rua localizada no que é chamado de Downtown Vegas, área central da cidade, afastada da Strip, a avenida mais conhecida e que concentra os principais hotéis e cassinos. O estabelecimento contará com um hotel de 44 andares e, segundo divulgação, terá também a maior área de apostas esportivas do mundo.

É o primeiro cassino da Fremont a ser construído do zero desde 1980. Diferentemente da maioria dos cassinos, nos quais apenas a área de jogo é restrita, todas as dependências do Circa Las Vegas serão permitidas apenas para pessoas maiores de 21 anos.

Outra novidade dos cassinos de Vegas é a reabertura do Planet Hollywood Resort & Casino, ocorrida na quinta-feira (8). O hotel, propriedade da Caesars Entertainment, só aceitará reservas de quinta a domingo, mas o salão de jogos permanecerá aberto 24 horas, em todos os dias da semana.