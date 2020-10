Lateral-esquerdo Dalbert acerta com Rennes por empréstimo

O brasileiro Dalbert está de casa nova no futebol europeu. Neste sábado, o lateral-esquerdo, vinculado a Inter de Milão, assinou contrato de empréstimo de um ano com o Rennes e foi apresentado oficialmente pelo clube.

Depois de três temporadas na Itália, o jogador, de 27 anos, retorna ao futebol francês, onde vestiu a camisa do Nice e teve sucesso na temporada de 2016/2017. Na ocasião, foi terceiro colocado na Liga e, em enquete realizada pelo site do jornal “Nice-Martin”, eleito pelos torcedores o melhor lateral-esquerdo do clube na década (2010/2019).

– Fico muito feliz de poder retornar a França e vestir a camisa de um clube como o Rennes. É um país onde me sinto à vontade e isso vai contribuir para mostrar o meu melhor futebol. Agradeço pela oportunidade e estou muito focado para ajudar a equipe a ir longe em todas as competições da temporada – disse o jogador.

Além do Campeonato Francês, Copa da Liga Francesa e Copa da França, o brasileiro irá disputar a Liga dos Campeões. O Rennes está no grupo E, ao lado de Sevilla, Chelsea e Krasnodar.

Com passagens pelas divisões de base do Flamengo, o jogador deixou o Brasil em 2013 para jogar em Portugal, onde teve passagens por Acadêmico de Viseu e Vitoria de Guimarães. Na última temporada, o jogador assumiu a titularidade na Fiorentina e anotou 8 assistências em 34 jogos.