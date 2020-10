Lateral esquerdo Reginaldo rescinde com ABC e chega ao Corinthians na segunda

Acertado com o Corinthians, o lateral esquerdo Reginaldo assinou nesta sexta-feira a rescisão com o ABC de Natal. Na próxima segunda-feira, o jogador de 19 anos realizará os exames médicos no Timão e assinará o contrato com o clube do Parque São Jorge.

O atleta comemorou a definição da negociação e agradeceu ao Alvinegro Potiguar, clube pelo qual foi revelado para o futebol profissional.

“Muito feliz. Graças a Deus definiu. Felicidade lá em cima, imensa. Só agradecer a grandeza do clube e a oportunidade que o clube vem me dando e me deu”, declarou Reginaldo antes de emendar um “partiu Corinthians“.

Conforme a Gazeta Esportiva antecipou na semana passada, o Timão chegou a um acordo pela contratação do lateral e venceu a concorrência do arquirrival Palmeiras, que também havia manifestado interesse no atleta.

O Corinthians vai pagar aproximadamente R$ 1 milhão e ficará com 70% dos direitos econômicos sobre o atleta de 19 anos. O clube do Rio Grande do Norte manterá 30%. O vínculo de Reginaldo com o alvinegro paulista terá validade de três anos.

A ideia inicial é que o lateral chegue para integrar o time Sub-20 em uma espécie de período de adaptação antes de ser promovido ao elenco profissional.

Quem é

Reginaldo foi revelado pelo ABC em 2019. Nesta temporada, o jogador foi emprestado ao Athletico-PR, clube pelo qual disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de uma partida pelo Campeonato Paranaense.

De volta ao ABC no meio do ano, o jogador atuou na Copa do Nordeste, contra o CSA, e em cinco compromissos pelo Campeonato Potiguar, sendo três deles como titular.