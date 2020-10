Lateral Paulo Henrique renova contrato com o Paraná

Na briga por uma vaga no G-4 da Série B, o Paraná conseguiu renovar o contrato do lateral-direito Paulo Henrique. Agora, o atleta fica no time da Vila Capanema até dezembro de 2021.

Um dos motivos para a sua extensão de contrato é a qualidade na hora de apoiar o ataque. O lateral já deu quatro assistências na temporada.

Ao site oficial do Tricolor, Paulo Henrique comemorou o acordo e promete brigar para colocar a equipe no topo.

‘Estou muito feliz com a renovação, o Paraná possui um grupo competitivo e temos potencial para buscar nossos objetivos na competição’.