Lazaroni ganha tranquilidade no Botafogo com vitórias

O Botafogo conseguiu pela primeira vez no Brasileiro 2020 vencer duas partidas seguidas. A equipe alvinegra ainda é a campeã de empates na tabela, mas conseguiu finalmente deixar a zona do rebaixamento. O técnico Bruno Lazaroni, que assumiu a equipe há três rodadas, é um dos responsáveis pelo crescimento da equipe.

Invicto à frente do time, Lazaroni fez elogios aos jogadores após a vitória sobre o Sport neste domingo, na Ilha do Retiro: “O clima no vestiário sempre foi muito bom. Vínhamos de boas atuações, não estávamos sendo tão eficientes. Tivemos volume bom nos dois últimos jogos e fomos eficientes nas oportunidades. É mérito dos atletas, do trabalho e de todos os departamentos envolvidos”, afirmou.

Vitor Silva/Botafogo

Para manter sua reação no Campeonato, o Botafogo terá um grande desafio nesta quarta-feira. A equipe vai encarar o Grêmio em Porto Alegre em um confronto direto por posições. O Alvinegro é o 13º colocado com 18 pontos, uma posição acima e um ponto a mais que o Tricolor gaúcho.

“A partir de amanhã (segunda-feira) estamos focados no Grêmio para dar continuidade ao bom trabalho e à entrega que estão dando dentro de campo”, concluiu Lazaroni.

Para a partida na Arena do Grêmio, o Botafogo, além da ausência de Bruno Nazário, lesionado, não terá o volante Rafael Forster, expulso contra o Leão, e o zagueiro Marcelo Benevenuto, que recebeu o terceiro cartão amarelo.