Lazaroni valoriza vitória do Botafogo: ‘Importante para elevar a confiança’

Xô, zica! O Botafogo deu adeus à sequência de dez rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Palmeiras por 2 a 1 nesta quarta-feira no Estádio Nilton Santos. O resultado foi suficiente para tirar o Alvinegro, mesmo de forma remota, da zona de rebaixamento. Após a partida, Bruno Lazaroni, técnico do Alvinegro, comemorou o triunfo.

– O resultado nesse momento era fundamental para os jogadores acreditarem mais no potencial deles. Fizemos vários jogos bons no campeonato e o resultado não veio. Fizemos um bom primeiro tempo, abrimos o placar no segundo tempo e, por conta de todo o cenário atual, recuamos. Mas mérito da qualidade do Palmeiras. Tenho muito a agradecer aos jogadores, que se entregaram do início ao fim e acreditaram na capacidade deles – afirmou.

O Botafogo abriu 2 a 0 antes dos 10 minutos do segundo tempo e viu o Palmeiras crescer na reta final da etapa complementar. Diego Cavalieri, inclusive, foi herói, pegando um pênalti de Willian e garantindo os três pontos na conta do clube de General Severiano.

– Infelizmente isso (pressão do Palmeiras) acabou acontecendo. Por conta da nossa situação atual, acabou que eles sentiram esse momento e recuaram. Mas é bom para valorizar o que fizemos, principalmente no primeiro tempo, pressionamos alto. Vamos analisar o vídeo do jogo, passar algumas informações, mas temos que valorizar a luta de todos os atletas – analisou.

Lazaroni ressaltou que o resultado não é apenas importante pela situação do Botafogo na classificação, como também por dar uma nova cara ao dia a dia dos jogadores.

– A vitória foi importante demais e fundamental para elevar os níveis de confiança da equipe pela situação da tabela. Acabamos recuando no fim do jogo, mas mérito dos jogadores que se entregaram do início ao fim – completou.

MAIS ASPAS DE LAZARONI

​

Babi e Pedro Raul atuando juntos

– A partir do momento que tenho dois atacantes com bom poder de finalização, ainda mais que eles estavam sem um lateral de ofício e depois fizeram a opção pelo Gustavo Scarpa. Com Pedro e Babi, a gente aumenta o nosso poder de finalização.

Resultado

– A gente passou o vídeo do último jogo e mostramos diversas oportunidades de fazer gol. Passei tranquilidade e foi muito bom a forma como eles encararam essa oportunidade. O intuito não foi segurar apenas a vantagem até o final, mas ele fizeram isso. Foi bom para quebrar várias coisas que vinham acontecendo. A gente não vencia e tomava gols no fim. Hoje, conseguimos nos segurar.

Contratações

– Sinceramente, eu não gosto de participar desse tipo de situação. Assim como o Autuori falava, tem que partir do clube. Eu vou trabalhar com o elenco que estiver aqui. Estou confiante com o elenco que estamos aqui, estou confiante que vamos sair dessa situação o quanto antes.