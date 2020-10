Lazio anuncia a contratação do meio-campista Andreas Pereira

Nesta sexta, a Lazio confirmou a contratação do brasileiro Andreas Pereira, que pertence ao Manchester United. Com isso o meio-campista chega à equipe da capital italiana por empréstimo, com opção de compra no final da temporada 2020/21. Na noite desta quinta, o jogador chegou em Roma e já passou por uma bateria de exames na sede do clube.

Aos 24 anos, Andreas tem contrato com os Red Devils até junho de 2023, porém a equipe inglesa preferiu emprestá-lo para ter mais tempo de jogo em uma liga nova, na elite do futebol italiano. Na última temporada, ele disputou 40 jogos e marcou apenas dois gols pelo time dirigido por Ole Gunnar Solskjær

Vale destacar que este será o terceiro empréstimo do atleta desde que chegou ao Manchester United. Ele atuou pelo Granada, na temporada 2016/17 e no Valencia, em 2017/18. Com a chegada de Van de Beek, o meia perdeu espaço no clube inglês.

Além de Andreas, a Lazio também anunciou a chegada de Mohamed Fares, lateral-esquerdo ex-SPAL. Na temporada passada, a equipe assumiu a liderança do Campeonato Italiano em algumas rodadas, mas perdeu força e terminou na quarta colocação, garantindo uma vaga na fase de grupos da Champions League.

Já nesta edição, o time disputou dois jogos e obteve uma vitória e uma derrota. No próximo domingo, vai receber a Inter de Milão, no estádio Olímpico de Roma. No entanto, Andreas ainda não estará em campo, de acordo com a mídia italiana. Desde que chegou ao United, o jogador já disputou 75 jogos, marcou 4 gols e deu 5 assistências.