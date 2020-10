Lazio e Inter de Milão ficam no empate no Campeonato Italiano

Neste domingo, Lazio e Inter de Milão empataram em 1 a 1, no estádio Olímpico de Roma, em um clássico quente pelo Campeonato Italiano. Lautaro Maritinez marcou para Inter e Savic deixou tudo igual para Lazio, em partida com uma expulsão para cada lado.

Com o resultado, a Inter de Milão permanece em 3º lugar na tabela de classificação com sete pontos. Lazio subiu para 9º lugar com 4 pontos conquistados.

O JOGO

A partida começou com as equipes se estudando muito e com poucas chances de gol. Jogando em casa, a Lazio foi quem assustou primeiro. Aos 19, em contra-ataque rápido, Milinkovic-Savic deu bom passe para Luis Alberto, que chutou forte para a boa defesa de Handanovic.

A resposta da Inter não demorou e a equipe de Milão conseguiu sair na frente do placar em sua primeira finalização no gol. Aos 29, Perisic fez boa jogada na ponta esquerda e tocou para Lautaro. O atacante fez a parede, chutou de perna esquerda e o goleiro Strakosha aceitou.

A Inter de Milão voltou do intervalo disposta a resolver a partida o quanto antes. No primeiro minuto da segunda etapa, Lukaku fez boa jogada e soltou uma bomba que passou perto do gol. Aos 3, Lautaro recebeu na área, finalizou forte, mas a bola passou raspando a trave adversária.

Apesar de voltar melhor, foi a Lazio quem conseguiu o gol. Aos 8 minutos, Acerbi cruzou na esquerda e Milinkovic-Savic marcou de cabeça para empatar. A Inter sentiu o gol e a Lazio começou a dominar as ações da partida. Liderados por Luis Alberto, o time de Roma pressionou em busca da virada, mas esbarrava na boa marcação adversária.

O clássico ficou quente, com muitas faltas e não demorou para sair o primeiro cartão vermelho. Aos 23, Immobile sofreu falta de Vidal e revidou com um tapa no rosto do chileno. O italiano foi expulso e Vidal seguiu levando apenas o amarelo. A superioridade numérica fez com que a Inter voltasse para partida e quase conseguisse a virada. Aos 40, Brozovic chutou de fora, a bola desviou e bateu na trave.

Quando parecia que a Inter iria conseguir sair com a vitória, mais uma expulsão. Aos 42, Sensi, da Inter, empurrou Patric, da Lazio, para bater o lateral mais rápido. O jogador da Lazio valorizou e o juiz acabou expulsando Sensi. Os times ainda tentaram vencer o clássico na vontade, mas o empate permaneceu até o fim.