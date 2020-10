Lazio recebe a Inter pelo Italiano; Covid pode adiar Juventus x Napoli

O Campeonato Alemão tem seis partidas previstas para este domingo, pela terceira rodada, com destaque para o duelo entre Lazio e Inter de Milão. Mas uma deles, que envolve Juventus e Napoli, deverá ser adiado, segundo a imprensa local, depois que Elmas e Zielinski testaram positivo para Covid-19.

JUVENTUS X NAPOLI



A “Gazzetta dello Sport” informou que a autoridade sanitária de Nápoles proibiu que o segundo colocado na tabela viajasse a Turim neste sábado, quando os atletas já estavam no aeroporto prontos para embarcar. O confronto contra a Juventus, sexta colocada, está marcado para 15h45 (de Brasília), e o clube tenta encontrar uma improvável solução.

Os casos surgem uma semana depois de o Napoli enfrentar o Genoa, que identificou um surto do novo coronavírus no elenco. Foram 17 jogadores infectados, o que causou o adiamento do jogo contra o Torino, que seria realizado neste sábado.

De acordo com o protocolo do Italiano, um adiamento só acontece caso uma equipe não tenha ao menos 13 jogadores inscritos originalmente disponíveis, sendo eles um goleiro. Mas estão previstos casos decorrentes de medidas decretadas pelas autoridades locais.

Juventus: Szczesny; Danilo, Chillini, Bonucci, Cuadrado; Kuusevski, Bentacur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinsky, Lozano Mertens, Insigne; Osmhen.

LAZIO X INTER DE MILÃO

Invicta com duas vitórias em dois jogos, a Inter enfrenta a Lazio, às 10h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. O artilheiro Lukaku e seus companheiros vêm de triunfos sobre Benevento e Fiorentina, enquanto os mandantes, que terão diversos desfalques, bateram o Cagliari na estreia e sofreram uma goleada em casa do Atalanta, por 4 a 1.

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi e Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Marusic; Caicedo e Immobile.

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, de Vrij e Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Sensi e Young; Vidal; Sánchez e Lukaku.

OUTROS JOGOS DO DOMINGO

7h30 – ATALANTA X CAGLIARI

10h – PARMA X HELLES VERONA

10h – BENEVENTO x BOLOGNA

13h – MILAN X SPEZIA