League of Legends: Seraphine tem habilidades reveladas; confira os vídeos

A Riot Games divulgou na última segunda-feira (12) o kit de habilidades de Seraphine, a nova campeã e integrante do grupo musical K/DA. As skills da personagem são muito parecidas com os poderes de Sona, outra personagem de Legue of Legends.

Em teoria, Seraphine deve ser utilizada principalmente na função de suporte (na rota inferior) e será introduzida a partir da atualização 10.22 do jogo. Confira o kit de habilidades da personagem — de acordo com informações do Twitter oficial da Riot Games:

(Fonte: League of Legends / Reprodução)

Presença de Palco (habilidade passiva)

A terceira habilidade básica conjurada por Seraphine ecoará, sendo conjurada automaticamente pela segunda vez. Além disso, sempre que conjurar uma habilidade próxima a um aliado, ela criará uma “Nota”. Cada Nota concede a ela mais alcance de ataque e dano mágico adicional nos ataques básicos, que consomem a Nota.

Nota Aguda (Q)

Seraphine projeta uma Nota pura, causando dano mágico que aumenta de acordo com a porcentagem de vida perdida do alvo.

Som Envolvente (W)

A skill envolve os aliados próximos, concedendo velocidade de movimento e escudo, tanto para Seraphine quanto os companheiros de time. Caso ela já esteja protegida por um escudo, poderá curar os aliados próximos, restaurando vida com base na quantidade de aliados ao redor.

Ritmo Contagiante (E)

Seraphine libera uma poderosa onda de som, causando dano mágico e lentidão a inimigos que estiverem na frente. Os inimigos que já estejam sob efeito de lentidão serão enraizados, e os já enraizados serão atordoados.

Bis (R)

A skill encanta inimigos e causa dano mágico. Todos os campeões atingidos (até mesmo aliados) tornam-se parte do show e ampliam o alcance da habilidade, além de conceder Notas máximas aos aliados.

Seraphine será introduzida no patch de atualização 10.22, que deve chegar nas próximas semanas.

Gostou da nova suporte de League of Legends? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!