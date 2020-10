League of Legends: Wild Rift tem beta aberto em outubro (mas não no Brasil)

Ampliando a lista de jogos que estarão no catálogo do iPhone 12, a Apple e a Tencent Games anunciaram que League of Legends: Wild Rift também chegará aos dispositivos IOS. Uma data acaba de ser confirmada e o jogo entrará em beta aberto no dia 27 de outubro.

A data em questão só é válida para países como Indonésia, Japão, Malásia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul e Tailândia. Infelizmente, os jogadores brasileiros ficarão de molho por um tempo até que a Riot Games divulgue a data oficial por aqui.

A boa notícia é que existe pelo menos uma previsão para o beta aberto nas Américas: primavera de 2021 — outono brasileiro, estação que começa no dia 20 de março e vai até o dia 20 de junho; o teste público deve ser lançado por aqui em alguma data desse período.

Confira alguma das novidades para a próxima atualização: