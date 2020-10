Lédio Carmona reprova contratação de Robinho no Santos: ‘Premia um criminoso com um contrato’

A contratação de Robinho pelo Santos gerou uma chuva de criticas nas redes sociais, já que o atleta de 37 anos foi condenado em primeira instância por crime de estupro na Itália. Lédio Carmona falou sobre o assunto no ‘Seleção SporTV’ desta segunda-feira e foi incisivo na reprovação da contratação.

– Não é “mimimi”, não é bater uma carteira, que já é um absurdo. É você trazer um trauma para o resto da vida da mulher e você premia um jogador, um criminoso com um contrato, com badalação, com todo os aplausos de alguns que ainda defendem – disse.

Lédio ainda afirmou que a decisão da diretoria do Peixe é desrespeitosa com as mulheres. Robinho foi condenado a nove anos de prisão em 2017, por violência sexual contra uma mulher, em uma boate em Milão, em 2013.

– Um absurdo. Um desrespeito não só às mulheres, mas à sociedade como um todo. Você tem “n” jogadores para contratar, você contrata um jogador que neste momento tem esse processo contra ele. Um crime hediondo – afirmou.

– O processo está em andamento, o Santos não deveria contratar um jogador que está sendo processado dessa maneira. Qualquer pessoa que conhece uma mulher que foi estuprada sabe o dano, o horror que é isso na vida de uma mulher. Uma mulher normalmente não se recupera desse trauma – concluiu.