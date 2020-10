Leeds United está próximo de acertar com atacante brasileiro

Depois de Alex Telles, que fechou com o Manchester United, de acordo com a imprensa inglesa, outro brasileiro pode desembarcar na Inglaterra e jogar a Premier League. O ponto Raphinha, atualmente no Rennes, da França, interessa ao Leeds United.

Segundo o site Goal, o time de Marcelo Bielsa já encaminhou uma proposta ao clube francês e as cifras giram em torno de 21 milhões de euros. O valor é o equivalente ao que o Rennes pagou para tirar o atleta do Sporting, de Portugal.

De acordo com o veículo, o salário oferecido ao brasileiro é o dobro do que ele recebe na França e detalhes, como o visto de trabalho, separam o atleta do time inglês. A janela de transferência europeia fecha na próxima segunda-feira, meia noite.

Raphinha tem 23 anos e foi formado no Avaí, mas não chegou a entrar em campo pelo profissional do time catarinense. Em 2016, o brasileiro rumou para Portugal e defendeu primeiro o Vitória de Guimarães até 2018. Após o brilho pela equipe, foi negociado com o Sporting, onde ficou uma temporada, até se transferir ao Rennes, no meio do ano passado.