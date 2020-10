‘lei do ex’ atua, Tricolor resolve na primeira etapa e vence em casa

Avassalador. Esse foi o Bahia na primeira etapa contra o Vasco. Nesta quarta-feira (7), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor venceu o Cruzmaltino por 3 a 0, no Estádio do Pituaçu. Três gols no primeiro tempo e duas ‘leis do ex’.

E as ‘leis do ex’ vieram do Rossi e Gilberto. A dupla defendeu as cores do Vasco em 2019 e 2015, respectivamente. O terceiro gol foi marcado por Clayson.

Com o triunfo, o Bahia se recupera da derrota na última rodada, em casa, para o Sport, por 2 a 1. Com a vitória, o Tricolor da Boa Terra chega aos 15 pontos e alcança a 13ª posição na tabela de classificação.

Por outro lado, o Vasco da Gama chega a mais um jogo sem vencer. Na última partida, o Cruzmaltino já havia sido goleado por 4 a 1 para o líder Atlético-MG, no Mineirão. Com mais um revés, o Gigante da Colina está em 9º, com 18 pontos.

Bahia 3 x 0 Vasco

GOLS: Rossi, Gilberto e Clayson (BAH)

BAHIA: Douglas Fridrich; Ernando, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Elias, Gregore (Ramon), Rossi (Élber), Danielzinho e Clayson (Fessin); Gilberto (Saldanha). Técnico: Mano Menezes

VASCO: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo Graça (Miranda), Leandro Castán e Henrique; Fellipe Bastos, Bruno Gomes, Vinícius (Cayo Tenório), Marcos Júnior (Carlinhos) e Talles Magno (Gabriel Pec); Cano (Ygor Catatau); Técnico: Ramon Menezes

Esquadrão avassalador na primeira etapa e duas ‘leis do ex’

Os três gols tricolores vieram na primeira etapa. Aos dez, após cruzamento de Clayson, Rossi abriu o placar. Aos 32 minutos, o segundo do Bahia, a segunda ‘lei do ex’. Ernando, que atuou pela lateral-direita, fez boa jogada e cruzou. Gilbertou bateu firme, no alto, sem chances para Fernando Miguel.

Jogadores do Bahia comemorando um dos gols em cima do Vasco da Gama Jhony Pinho/ Agif/Gazeta Press

O terceiro do Bahia veio com Clayson, autor da primeira assistência da partida. O meia-atacante aproveitou sobre de Yago Pikachu e bateu sem chances para Fernando Miguel.

Classificação

Bahia : 12º lugar, com 15 pontos

Vasco: 9º lugar, com 18 pontos

Próximos jogos

Os próximos jogos das duas equipes pelo Brasileirão são:

Domingo, 11/10, 16h*, Fluminense x Bahia

Sábado, 10/10, 17h*, Vasco x Flamengo

*Horários de Brasília