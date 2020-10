Leicester joga mal, é derrotado em casa para West Ham e perde 100% na Premier League

O Leicester City atropelou em uma semana e foi atropelado na outra. Assim, acabou o seu 100% de aproveitamento na Premier League.

Depois de ter vencido seus três jogos, sendo o último uma goleada por 5 a 2 fora de casa contra o Manchester City, o time de Brendan Rodgers recebeu o West Ham no King Power Stadium e perdeu por 3 a 0, neste domingo, pela quarta rodada. Além da derrota em si, os mandantes tiveram uma atuação fraca e finalizaram apenas quatro vezes – nenhuma no alvo.

Michail Antonio, Pablo Fornals e Jarrod Bowen marcaram para os Hammers, que vinham de goleada sobre o Wolverhampton por 4 a 0 na competição e chegam a seis pontos e vão à sétima colocação.

Os Foxes, por sua vez, estacionam nos nove pontos e veem o Everton ficar isolado na liderança com 12 unidades. O atual campeão Liverpool pode alcançar a mesma pontuação caso vença o Aston Villa, fora, neste domingo – a partida ocorre às 15h15 (de Brasília) e tem transmissão do Fox Sports.

Michail Antonio marca para o West Ham diante do Leicester City Getty Images

Leicester City 0 x 3 West Ham

GOLS: Antonio, Fornals e Bowen

LEICESTER CITY: Schmeichel; Amartey (Under), Evans e Soyuncu; Castagne, Tielemans, Mendy (Choudhury) e Justin; Pérez (Iheanacho), Vardy e Barnes. Técnico: Brendan Rodgers

WEST HAM: Fabianski; Coufal, Balbuena, Ogbonna, Cresswell e Masuaku; Bowen (Noble), Soucek, Rice e Fornals; Antonio (Haller). Técnico: David Moyes

Antonio fez 10 gols em seus últimos 11 jogos de Premier League

Antonio tem 2 gols nesta Premier League

Leicester City finalizou só uma vez no primeiro tempo

Foi a primeira vitória do West Ham contra o Leicester desde maio de 2018. Nos últimos 4 jogos, tinham sido 2 triunfos do Leicester e 2 empates

Bowen tem 4 gols e 4 assistências em 17 jogos pelo West Ham

Posse de bola: Leicester City 69,1% x 30,9% West Ham

Finalizações (no alvo): Leicester City 4 (0) x 14 (6) West Ham

West Ham abre 2 a 0

Apostando na mesma formação com três zagueiros com que venceu o City e só com uma mudança no time (Ayoze Pérez na vaga de Dennis Praet), o Leicester, desta vez, não viu a ideia funcionar.

Os mandantes fecharam o primeiro tempo com 65,5% de posse de bola, mas finalizaram apenas uma vez. Já o time londrino concluiu cinco vezes no período e encontrou as redes em duas ocasiões.

Aos 14min, Cresswell levantou na medida, e Antonio cabeceou para o fundo da rede. Já aos 34min, Cresswell deu um chutão do campo de defesa, Fornals saiu completamente livre e marcou o segundo.

Leicester é atropelado

Na volta do intervalo, o atacante Cengiz Under fez sua estreia ao entrar na vaga do lesionado Daniel Amartey, aos 10min. A substituição, teoricamente, deixaria o Leicester mais ofensivo, mas a equipe, embora ficasse mais com a bola, não conseguia empolgar mesmo assim.

Além disso, o West Ham ainda quase marcou o terceiro aos 27min, quando Declan Rice arrancou pelo campo de ataque, invadiu a área e acertou o travessão.

O quase viraria gol aos 38min, quando Fornals avançou e deu ótima assistência para Bowen, que só tirou de Schmeichel para fechar a conta.

Harvey Barnes até descontou nos acréscimos, mas o gol foi anulado após intervenção do VAR por conta de impedimento.

Classificação

– Leicester City: 2º lugar, com 9 pontos

– West Ham: 7º lugar, com 6 pontos

Próximos jogos

Passada a pausa para data Fifa, ambos os times voltam a ação pela Premier League.

Sábado, 17/10, 11h*, Leicester City x Aston Villa

Domingo, 18/10, 12h30*, Tottenham x West Ham

*horário de Brasília