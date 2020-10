Leila Pereira publica foto “muito triste” após terceira derrota seguida do Palmeiras

Com um desempenho decepcionante, o Palmeiras acabou derrotado por 3 a 1 pelo frágil Coritiba na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. Após o revés, o terceiro seguido do time alviverde no Campeonato Brasileiro, a empresária Leila Pereira se manifestou por meio de seu perfil no Twitter.

“Também estou muito triste”, publicou a conselheira e proprietária da Crefisa, empresa responsável por patrocinar o Palmeiras. Na foto, trajada com a o uniforme do clube alviverde, Leila aparece sentada, com o rosto entre as mãos e expressão séria.

Também estou muito triste. pic.twitter.com/DFYkvTDj0f — Leila Pereira (@lpconselheira) October 14, 2020

Após 20 jogos consecutivos sem derrota (10 vitórias e 10 empates), o Palmeiras perdeu de maneira consecutiva para Botafogo, São Paulo e Coritiba. A série de três derrotas aumentou significativamente a pressão sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem futuro incerto.

Em derrocada no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras permanece com os mesmos 22 pontos ganhos e figura apenas na sétima colocação. Pela 17ª, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Fortaleza a partir das 20h30 (de Brasília) deste domingo, no Estádio Castelão.