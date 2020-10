Leila se comove com sacrifício de Eliza e estira bandeira branca · .

Na última semana de Totalmente Demais, Leila (Carla Salle) se comoverá com o sacrifício de Eliza (Marina Ruy Barbosa), que doará parte de seu fígado para Jonatas (Felipe Simas), e vai estirar uma bandeira branca. A jornalista visitará o ex-namorado, que estará em recuperação no hospital, e selará a paz com a antiga rival na novela das sete da Globo.

“Que história, Jonatas. Mas você sempre gostou de bancar o herói também, né?”, brincará Leila ao saber da facada de Dino (Paulo Rocha). “É, dessa vez eu me dei mal”, constatará o funcionário da Bastille. “Se deu mal nada! Tá aí recuperado, fazendo piada! De quebra, reconquistou sua mocinha”, falará a ex-estagiária da revista Totalmente Demais.

“Eu e Eliza… A gente não tá junto. Quer dizer, é complicado”, confessará o filho de Rosângela (Malu Galli). “Eu tô torcendo para vocês ficarem juntos, de verdade. Eu acho que o que a Eliza fez foi uma grande prova de amor”, admitirá a amiga de Jamaica (Gabriel Reif) nas cenas que vão ao ar na próxima quinta-feira (8).

Em seguida, Eliza entrará no quarto e perguntará se está interrompendo os dois. “Não, a gente tava justamente falando de você”, disparará a feminista da novela das sete. “Bem ou mal?”, perguntará a ruiva. “Eliza, você sabe que eu falo o que eu penso. Já disse que você é uma sonsa, egoísta”, listará Leila. “Eu lembro”, interromperá a modelo.

“Mas dessa vez eu tenho que admitir que você foi muito generosa. Eu fiquei realmente comovida com o seu sacrifício”, confessará a amiga de Jonatas. “Não foi sacrifício”, rebaterá a protagonista. Em seguida, ela avisará que quis dar uma passada rápida antes de ir para o fórum, onde acompanhará o julgamento de Carolina (Juliana Paes) e de Rafael (Daniel Rocha).

Após a herdeira de Germano (Humberto Martins) deixar o quarto, a jornalista zoará o ex-namorado. “Você diz que é complicado, mas daqui é bem simples. Vocês se amam, têm que ficar juntos”, incentivará a jovem. Antes de cair no sono, Jonatas também aconselhará a ex a correr atrás de quem ela quer: Rafael.

O último capítulo da novela escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm está marcado para ser exibido no próximo dia 9. Exibida entre 2015 e 2016, a trama protagonizada por Marina Ruy Barbosa será substituída pela reapresentação de Haja Coração (2016).

A Globo optou por reexibir as tramas desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do novo coronavírus.

