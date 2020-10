Lenda do Chile, Zamorano detona arbitragem por ‘roubo’ a favor do Uruguai: ‘Partida arrumada para eles’

Iván Zamorano é um dos maiores atacantes da história do futebol chileno e um ídolo nacional. Nesta quinta-feira, o ex-jogador se revoltou com a arbitragem após a derrota do Chile para o Uruguai pela primeira partida das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Nos minutos finais da partida, um toque de mão de Coates dentro da área uruguaia provocou muita reclamação de uma penalidade. O lance foi revisado no VAR e nada foi marcado. Minutos depois, os uruguaios fizeram o gol que definiu o placar em 2 a 1.

Pelo Twitter, Bam Bam detonou a arbitragem. “Roubo ao Chile, sem comentários! Pênalti claríssimo!”, exclamou.

Ronaldo e Zamorano brincam após jogo entre Brasil e Chile, na Copa de 1998 Getty Images

“Até quando permitirão esses roubos na América do Sul? Quem dirige os árbitros? Autênticos ladrões! Jogo manipulado para o Uruguai”, finalizou.