Léo Natel mostra otimismo com o Timão: ‘Com certeza vai melhorar’

Talvez o melhor jogador do Corinthians na última quarta-feira, no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, Léo Natel foi o escolhido pela assessoria de imprensa do clube para conceder entrevista coletiva virtual na tarde desta sexta-feira. O atacante mostrou otimismo em relação a uma evolução do time nos próximos jogos. Para ele, com trabalho e entrega, a resposta será dada dentro de campo.

Destaque do Timão na última partida, o atacante voltou para a equipe titular por opção de Dyego Coelho, que tem testado opções para a função de jogador de velocidade pelo lado. A aposta, apesar de não ter garantido a vitória, correspondeu. Segundo Natel, porém, jogar bem individualmente não o satisfaz, já que o que ele quer mesmo é conquistar os três pontos.

– Acho que o que eu devo fazer, é o que eu venho fazendo, que é continuar trabalhando forte, mostrar para o Coelho que tenho condições de ajudar, fazendo meu trabalho, me doando a cada treino, em campo procurar sempre dar o meu melhor, porque eu tenho uma coisa na minha cabeça, que não adianta eu jogar bem, eu quero ganhar – disse o corintiano

Léo Natel sabe que o Corinthians ainda tem muito a melhorar se quiser voltar a vencer sair definitivamente da situação incômoda de proximidade da zona de rebaixamento. O atacante, no entanto, vê coisas boas que estão sendo feitas, mostra otimismo em relação ao crescimento do desempenho e diz ter certeza de que a equipe vai mostrar essa evolução positiva em breve.

– Eu tenho que continuar trabalhando, a gente sabe que tem muita coisa que a gente tem que melhorar e eu tenho certeza que vai melhorar, vai encaixar e a gente vai conseguir vencer jogos, que é uma coisa que a gente tem muito forte na cabeça e nós vamos conseguir – declarou antes de completar:

– – Sabemos que precisamos melhorar muito, mas também não está totalmente tudo errado, a gente faz coisas boas também, temos que continuar trabalhando. Sobre perder ou ganhar os duelos, isso é com trabalho para melhorar, conversando, tenho certeza que vamos melhorar. Todo mundo vai ver uma grande melhora, porque a gente quer muito, a gente trabalha muito, então a tendência é dar tudo certo em breve.

Apesar da tendência de melhora enxergada por Natel, o Corinthians volta a ter uma sequência de jogos que encurtará o período de treinos. No entanto, o atacante acredita que esse tipo de conversa não deve servir como desculpa, já que é hora de entrar em campo, dar o melhor de cada um e buscar a vitória.

– Não vai ter tempo agora para treinar, vai começar uma sequência de um jogo atrás do outro, e a gente tem que se manter focado, independentemente se vai ter tempo ou não. Não tem nada que eu possa falar aqui, não posso ficar enrolando, a gente tem que entrar em campo, tem que já pensar no Bragantino, chegar lá, dar nosso melhor e ganhar os três pontos, para dar tranquilidade para a gente já poder pensar nos próximos adversários.

Neste sábado, às 21h, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 13ª rodada do Brasileirão-2020. No momento, o Timão ocupa a 14ª posição na tabela de classificação com 13 pontos.