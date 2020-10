Leonardo DiCaprio e Meryl Streep farão filme na Netflix com Jennifer Lawrence · .

Don’t Look Up, comédia apocalíptica da Netflix estrelada por Jennifer Lawrence, anunciou um elenco de peso para atuar ao lado da protagonista. Entre os principais nomes, se destacam Leonardo DiCaprio e Meryl Streep, dois vencedores do Oscar e integrantes do grupo das maiores estrelas de Hollywood atualmente.

O trio ainda terá a companhia de Cate Blanchett, Ariana Grande, Jonah Hill, Timothée Chalamet e Matthew Perry no elenco. Além de Jennifer, Rob Morgan e Kid Cudi também já estavam confirmados no longa.

O filme marca a primeira produção de Jennifer Lawrence no serviço de streaming. A direção será de Adam McKay, responsável por Vice (2019) e A Grande Aposta (2015).

Além de dirigir, McKay também escreveu o roteiro. O filme acompanha dois astrônomos sem muita experiência que embarcam em uma turnê para alertar a humanidade sobre um asteroide que se aproxima e destruirá o planeta Terra.

De acordo com o site Deadline, entre as principais estrelas confirmadas no filme, DiCaprio foi o único que demorou a oficializar a sua participação. O ator estava em dúvida se conseguiria atuar em Don’t Look Up após finalizar as gravações de Killers of the Flower Moon, filme do Apple TV+ dirigido por Martin Scorsese.

As gravações de Don’t Look Up deveriam ter começado em abril de 2020, mas foram adiadas por conta da pandemia de Covid-19. Uma nova data ainda não foi anunciada.