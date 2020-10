Lesionado, Carvajal deve ficar dois meses fora dos gramados

O lateral direito Dani Carvajal, do Real Madrid, ficará cerca de dois meses de fora dos gramados devido a uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito.

A lesão de Carvajal é mais um problema para Zinedine Zidane depois de no começo da semana ficar sabendo que não poderia contar com Eden Hazard durante três ou quatro semanas por uma lesão muscular na sua perna direita.

O Real Madrid divulgou uma nota oficial em seu site confirmando a lesão de Carvajal.

A ESPN confirmou que o jogador espanhol pode ficar até dois meses fora dos campos, além de ser desfalque certo para El Clásico contra o Barcelona no próximo dia 24 ou 25 de outubro e também nas primeiras partidas da Champions League.

Alvaro Odriozola, que já foi titular na última partida contra o Valladolid, deve ter uma nova oportunidade para demonstrar que pode ser o lateral direito do Real depois de Zidane decidir cedê-lo para o Bayern de Munique na última temporada.

O Real Madrid decidiu vender Achraf Hakimi para a Inter de Milão neste verão, mas Zidane também tem outras alternativas para cobrir a baixa de Carvajal: Nacho e Éder Militão, que também se recupera de uma lesão.