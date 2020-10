‘Lewandowski faz o que fiz durante sete anos seguidos’, diz Jardel

Ex-atacante de Porto e Sporting, Mário Jardel disse que Lewandowski faz o que ele fez durante seis ou sete temporadas seguidas. Para o ex-jogador, ele valeria entre 150 e 200 milhões de euros atualmente.

– Não existe ninguém que seja igual. Entrei na história, sou único. Digo isto com humildade. Lewandowski é um jogador que faz 45 a 60 gols por ano. Faz o que fiz durante seis a sete anos seguidos. Desse modo, se jogasse agora iria valer entre 150 e 200 milhões de euros. Espero encontrar um Jardel nesta vida para vender o seu passe – disse ao “AS”.

No Brasil, Jardel atuou por Vasco e Grêmio. No futebol português, o atacante marcou história e foi artilheiro da Europa por duas temporadas: uma no Porto, com 56 gols, e outra no Sporting, com 55.