LG anuncia capacete para tratar a calvície masculina

Além de celulares, smart TVs, eletrodomésticos e computadores, a LG também possui uma divisão de produtos de beleza, chamada Pra.L, que acaba de lançar um “capacete” para tratar a calvície nos homens. A novidade, revelada nesta semana na Coreia do Sul, promete ajudar no crescimento do cabelo.

Intitulado LG Pra.L MediHair, ele é apresentado pela marca como um “dispositivo médico para tratamento da queda de cabelo na forma de capacete”. Para tanto, utiliza um sistema conhecido como terapia de luz de baixo nível (LLLT, na sigla em inglês), que estimula o crescimento dos fios e é aprovada pela agência americana Food and Drug Administration (FDA) como tratamento para a calvície masculina (alopecia androgenética).

O aparelho conta com 146 lasers e 104 luzes de LED para estimular as células-tronco responsáveis por fazer o cabelo crescer, retardando o surgimento da calvície, de acordo com a fabricante. Essas luzes se concentram nas áreas onde há as maiores incidências de queda dos fios, como a parte frontal da cabeça e a coroa.

A tecnologia atua em diferentes áreas do couro cabeludo.Fonte: LG/Divulgação

Ainda conforme a LG, um estudo clínico feito pelo Hospital da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, descobriu que usar o Pra.L MediHair três vezes por semana, ao longo de 16 semanas, pode contribuir para melhorar a densidade e a espessura dos fios.

Modos de uso

O capacete da LG para tratar a calvície possui três modos operacionais principais. No modo “Total Care”, todo o couro cabeludo é tratado, enquanto na opção “Front Care”, somente a parte frontal é beneficiada. Já em “Top Care”, o uso é concentrado na área da coroa.

Há, ainda, o modo “My Care”, que atende aos usuários indecisos sobre qual parte deve receber o tratamento. Ao acioná-lo, o dispositivo utiliza sensores para detectar quais áreas do couro cabeludo estão precisando ser tratadas.

Preço e outros detalhes sobre o Pra.L MediHair serão revelados até o final de outubro.