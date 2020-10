LG anuncia novo fone sem fio Tone Free com cancelamento de ruído

A LG apresentou um novo fone sem fio para a linha Tone Free. Identificado como HBS-FN7 ou apenas FN7, o modelo se destaca por trazer cancelamento de ruído ativo e uma embalagem de transporte que possui construção antibacteriana.

O dispositivo é o primeiro da linha Tone Free a trazer suporte para cancelamento de ruído ativo. A função utiliza três microfones em cada earbud para identificar barulhos e reduzir a interferência de áudios externos durante o uso.

O cancelamento de ruído utiliza seis microfones presentes nos earbudsFonte: NDTV

Além do cancelamento de ruído, o produto também inclui tecnologia da empresa de som Meridian Audio e suporte para conexão via Bluetooth 5.1. Na parte da autonomia, o dispositivo entrega até cinco horas de uso.

A embalagem do produto funciona como carregador, pode ser alimentada vis USB-C e aumenta a autonomia para até 15 horas, com o recurso de cancelamento de ruído em ação. A caixa de transporte também consegue matar até 99% das bactérias usando a tecnologia UVnano, que usa raios ultravioleta para limpar os fones.

Com as características premium, o produto é capaz de brigar com fones sem fio mais potentes, incluindo o AirPods Pro da Apple e o Sony WF-1000XM3. Em relação ao preço, o Tone Free HBS-FN7 já está disponível na Coreia do Sul por 21.900.000 won sul-coreanos, cerca de R$ 1.088 em conversão direta.

Até o momento, a chegada do produto no Brasil não foi confirmada, mas a LG levará os fones sem fio para mais países futuramente.