Liberado para volta aos treinos, Cam Newton deve ser opção para partida contra os Broncos

Após ser o primeiro atleta do New England Patriots a testar positivo para coronavírus, Cam Newton está liberado para retornar aos treinamentos e, possivelmente, será titular no domingo (18), na partida contra o Denver Broncos. O quarterback ficou na lista de inativos por Covid-19 por quase duas semanas.

Cam Newton não atuou na partida contra Kansas City Chiefs e, de casa, viu os Patriots sofrerem com a atuação dos dois outros QBs no elenco: Jarrett Stidham e Bryan Hoyer.

Os Patriots ainda têm na lista dos inativos por coronavírus o cornerback Stephon Gilmore e o defensive tackle Bill Murray.