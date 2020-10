Liberalismo: Resumão sobre a esfera política e econômica

O liberalismo consiste em um pensamento político, social e econômico. Surgiu no continente europeu durante o século XVIII, e defendiam medidas contra o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia.

Desse modo, poderá ser tema de questões de vestibulares do Brasil todo, assim como do ENEM.

Liberalismo – Esfera Política

Compreende-se como a base do liberalismo político, as ideias do filósofo inglês John Locke (1632 – 1794) importante figura do Iluminismo.

Em seu livro “Segundo Tratado do Governo Civil” ele defende que todo cidadão tenha o direito de liberdade, propriedade privada e a luta contra governos autoritários.

Dentre outros ideais, John Locke, defendia a troca do absolutismo por um pacto entre governadores, defendendo que as bases deveriam formar um conjunto de leis escritas, ou seja, a constituição.

Liberalismo – Esfera Econômica

O liberalismo econômico ganhou destaque sob a ótica do economista Adam Smith (1723 – 1790). Smith defendia que a divisão do trabalho era um ponto essencial para o crescimento da produção e do mercado.

A livre concorrência se mostra um ponto crucial do modelo, pois força o empresário a investir na produção. Isto é, avanço em novas técnicas, aumento da qualidade do produto e a busca pela redução de custos de produção.

Todos esses fatores corroboram com a lei da oferta e demanda, proporcionando o crescimento econômico e o desenvolvimento de todos.

Além do mais, outro representante do liberalismo foi o economista David Ricardo (1772 – 1823) que em sua obra “Princípios de Economia Política e Tributação”, Ricardo cria a teoria do valor do trabalho.

Através dela, ele defendia a lei dos salários, onde explica que o esforço do trabalho deveria se recompensar com ao menos o mínimo para subsistência do trabalhador.

Ademais, o liberalismo sempre foi contrário ao Mercantilismo e em decorrência da Revolução Industrial, ganha espaço, sobretudo no século XIX;

Com a ascensão capitalista, o Liberalismo assume diversas frentes, sendo valorizadas distintamente em cada país.



