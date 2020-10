Lidi se irrita com Luiza após ser acusada de ‘forçar amizade’ · .

Em A Fazenda 12, Lidi Lisboa se irritou com Luiza Ambiel. Neste domingo (11), Marcos Mion questionou se a fazendeira acredita que alguns peões passaram a “forçar amizade” com ela após a conquista do título. A musa da banheira do Gugu acusou a atriz de ter apresentado essa atitude nos últimos dias, resposta que desagradou a protagonista de Jezabel (2019).

“Teve uma pessoa que me chamou de louca, avançou em mim, falou que eu jogo a casa um contra o outro e isso não é verdade. Quando voltei com o chapéu, eu virei Lu, que é a Lidi”, respondeu Luiza. A atriz logo interrompeu a companheira de confinamento e a rebateu dizendo que sempre a chamou pelo apelido de Lu.

“Não, mas depois de uma briga? Você mal estava falando comigo. Você me xingou de louca, me mandou para aquele lugar, virou a cara. Quando eu voltei com o chapéu, virei Lu”, complementou a fazendeira.

Visivelmente estressada, Lidi começou a criticar a afirmação da colega: “Eu tô falando para você que sempre te chamei de Lu. Então, a partir de agora, é Luiza?”. “Sim, eu ia até te chamar para a gente conversar”, pontuou Luiza.

“Então me chame de Lidiane!”, exigiu a atriz. Em seguida, Luiza relembrou o desentendimento que teve com Lidi por causa da música do Raça Negra, É Tarde Demais. “Na sequência, você me chama de Lu? Lu é quando a gente tá bem com a pessoa. [Você] vira a cara e, de repente, começa a me chamar de Lu. Isso é meio confuso”, comentou a peoa.

Elas seguiram com a discussão, até Mion perguntar para Lidi se ela acredita que voltará à baia. A atriz afirmou que é o “alvo” de toda a casa, o que irritou Luiza: “Ah Lidi, para de se fazer de vítima! Você se faz muito de vítima!”. “Não tô e estou falando com o Mion”, avisou a protagonista da Record para cortar a fala da fazendeira.

Confira os vídeos:

