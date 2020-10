Liga da Justiça: Jared Leto voltará como Coringa no Snyder Cut

Jared Leto deverá participar de gravações para o Snyder Cut de Liga da Justiça. Segundo fontes do The Hollywood Reporter, o ator deverá fazer uma aparição como Coringa no longa, que está atualmente passando por novas refilmagens com o diretor Zack Snyder.

Leto não faria parte da produção original, mesmo quando Snyder estava a frente do projeto. Dessa maneira, a possível aparição do Coringa significa que o cineasta teve carta branca da Warner para ampliar o roteiro original. Até o momento, foram confirmadas regravações com Ben Affleck (Batman), Ray Fisher (Ciborgue), e também de Amber Heard (Meera).

Zack Snyder e Ray Fisher nos bastidores de ‘Liga da Justiça’Fonte: IMDb/Reprodução

O site ainda relata que segundo uma das fontes ouvidas, os produtores Jon Berg e Geoff Johns não serão creditados nesta versão de Liga da Justiça. Ambos ficaram responsáveis por supervisionar as gravações originais e as refilmagens quando Joss Whedon assumiu a direção.

Em julho deste ano, Fisher acusou Whedon por comportamentos abusivos e sem profissionalismo. Ele também afirmou que a atitude do diretor “foi aceita, em muitas formas, por Geoff Johns e Jon Berg”. Até o momento a Warner Bros. não confirmou se a retirada do nome da dupla teve relação com as falas de Fisher.

O Snyder Cut da Liga da Justiça será lançado como uma minissérie em quatro episódios. A produção está prevista para chegar ao catálogo do HBO Max em 2021.