Lindoso vibra com o fim da seca de vitórias no Inter

Uma das novidades no Internacional diante do Bragantino foi o volante Rodrigo Lindoso. Seguro, ele deu estabilidade ao meio-campo Colorado e ajudou o time a vencer.

Na coletiva de imprensa, o atleta comemorou o fim da seca de vitórias, que já durava quatro partidas no Brasileirão.

‘Viemos de 4 tropeços, nos cobrávamos pela vitória. Nunca é fácil, mas é mérito nosso, o Brasileiro é muito difícil. Também perdemos para o Fortaleza como líderes. Pensamos jogo a jogo e viemos aqui para fazer nosso papel, sem pensar em jogos paralelos’, afirmou.

Com 25 pontos e na vice-liderança, o Inter volta a campo no domingo, contra o Athletico, no Beira-Rio.