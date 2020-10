Linha-Staff: Apoio e Decisão na Gestão dos Negócios

Linha-Staff

Você conhece o termo Linha-Staff ? Será que as definições de apoio e gestão dizem a verdade sobre a rotina das operações?

Função Staff

A função staff é a definição para funções de apoio ou funções técnicas. Sendo assim, são especialistas que apoiam outras funções.

Há muitas áreas que são interpretadas como Staff. Visto que prestam apoio diretamente as demais áreas da empresa. Como por exemplo: Recursos Humanos, Jurídico, Contabilidade, Relações Públicas, manutenção, etc.

No entanto, essas áreas são tidas como Staff quando olhamos de forma holística, pois dentro de cada uma delas há as funções de Linha-Staff também.

Responsabilidade de linha

São posições de linha em uma empresa aquelas posições que realizam a gestão. Bem como poder de decisão.

Sendo assim, os cargos de linha possuem responsabilidade direta sobre as metas da empresa. Seria essa a definição Linha-Staff?

Os funcionários de linha estão diretamente envolvidos nas operações do negócio, produzindo, vendendo e impactando nas negociações dos produtos ou serviços.

Sendo assim, as áreas de linhas são: vendas, marketing, comercial e produção, por exemplo.

Da mesma forma que no Staff, essa definição por setor é holística, visto que dentro de cada área há funcionários de linha e staff.

Os funcionários de linha são os que mantêm a empresa funcionando. Haja vista que mantém a empresa operando, ao passo que os gerentes possuem a maior responsabilidade sobre as decisões. Sendo essa a relação Linha-Staff.

O poder do gerente de linha é maior que o poder do gerente de Staff, quando pensamos na empresa inteira.

Rigidez e Inflexibilidade não cabem numa gestão atual

Essas definições muito rígidas vão contra o que o mercado precisa atualmente.

Cada vez mais as empresas tentam quebrar essas separações, como ocorre no conceito Linha-Staff.

No entanto, podemos manter a ideia de que os funcionários de linha tomam as decisões, ao passo que o pessoal do staff é um apoio na operação e no planejamento.

Uma gestão participativa e uma cultura resiliente são de grande valia para acabar com essas divisões. Uma vez que tudo é feito para o cliente, e todos possuem importância nas empresas.