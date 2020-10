Lipe ganha Prova de Fogo; Stéfani, Tays, Jojo e Juliano vão para baia · .

Lipe Ribeiro ganhou a Prova de Fogo de A Fazenda 12. Neste domingo (11), Jojo Todynho e Stéfani Bays também enfrentaram o desafio, mas o ex-MTV levou a melhor e conquistou os poderes do lampião. Como consequência, além dos peões perdedores, Tays Reis e Juliano Ceglia foram enviados para a baia desta semana.

A prova envolvia agilidade, raciocínio e força vocal. Lipe, Jojo e Stéfani gritavam as orientações para Jakelyne Oliveira, Victória Villarim e Raissa Barbosa, respectivamente. As peoas eram as ajudantes e precisavam cumprir um circuito vendadas.

Lipe e Jakelyne foram mais rápidos. Por isso, o amigo de Lucas Selfie conquistou o lampião com os poderes que serão abertos na formação da próxima roça, na terça-feira (13).

Conforme votação no aplicativo TikTok, os fãs do reality decidiram que o dono do poder da chama vermelha e mais um peão escolhido por ele estarão imunes à votação dos peões na formação da próxima roça. O poder verde é definido pela produção e revelado apenas na hora.

O ex-De Férias com o Ex ficará com uma chama e terá que presentear outro peão com a restante, conforme a sua estratégia.

