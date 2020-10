Lipe Ribeiro teme sair de A Fazenda 12 queimado como Petrix Barbosa no BBB20 · .

Após ganhar fama de boy lixo na quinta temporada do De Férias com o Ex, da MTV, Lipe Ribeiro teme ter feito coisas que pudessem prejudicar sua imagem perante o público em A Fazenda 12. Em uma conversa com Lucas Selfie na noite desta segunda-feira (12), ele confessou que não quer sair do reality show da Record tão queimado quanto Petrix Barbosa saiu do BBB20, da Globo.

“Só queria um sinal [de lá de fora, dizendo] tá tudo bem”, comentou Lipe. “Podem estar me odiando, mas meus pais estão achando legal. Só isso que eu queria [saber]. Sua carreira não acabou, você não vai ter que procurar emprego”, continuou ele, aos risos. “Você não vai ter que sair do país”, acrescentou Lucas, que estava no ofurô.

Neste momento, a dupla começou a citar os nomes dos rapazes que foram classificados como “boys lixo” do BBB20 e lembraram do ginasta Petrix Barbosa, que foi considerado um dos grandes vilões do programa da Globo.

“A gente não fez nada ao nível Petrix, não é possível”, comentou Lipe. Eles citaram Hadson Nery e Pyong Lee, que também tiveram problemas no BBB20 e saíram do reality com suas imagens arranhadas.

No papo, os dois ainda citaram a ausência de participantes do reality show da Globo na atual temporada de A Fazenda. “Deveria ter vindo alguém”, opinou Lipe. “Se o Prior estivesse aqui eu já teria sido expulso”, comentou Lucas, sem dar detalhes.

Eles logo mudaram de assunto e começaram a especular sobre a formação da roça, que será realizada na noite desta terça-feira (13).

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#12 – A Fazenda 12 já tem suas panelinhas?” no Spreaker.