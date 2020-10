Lisca recusa proposta para assumir o Cruzeiro, revela presidente do América-MG

Após a demissão do técnico Ney Franco, o Cruzeiro já está em busca de um novo treinador. E o primeiro alvo foi Lisca, do rival América-MG.

No entanto, o treinador recusou o convite e seguirá no Coelho.

Quem revelou a situação foi o presidente do América, Marcos Salum, na noite deste domingo.

“Ele recusou de imediato (a proposta do Cruzeiro), disse que deve muito ao América e que não iria (para o rival)”, afirmou o cartola, em entrevista à rádio Super 91,7 FM.

De acordo com o jornal O Tempo, os nomes mais cotados nos bastidores celestes no momento são Luiz Felipe Scolari e Fábio Carille.

