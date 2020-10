Liverpool anuncia goleiro Marcelo Pitaluga, ex-Flu e Seleção sub-17

Nesta quinta-feira, o Liverpool anunciou oficialmente o goleiro brasileiro Marcelo Pitaluga, ex-Fluminense. O jovem, de apenas de 17 anos, foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira no ano passado e se junta aos brasileiros Fabinho, Roberto Firmino e Alisson no elenco dos Reds.

O Liverpool não divulgou os valores oficiais da transferência envolvendo Marcelo Pitaluga. Segundo a imprensa inglesa, o negócio gira em torno de R$ 13 milhões.