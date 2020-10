Liverpool é humilhado pelo Aston Villa em derrota histórica

Um placar inesperado e bastante surpreendente neste domingo em Birmingham. Pela quarta rodada da Premier League, o Liverpool, atual campeão, foi humilhado pelo Aston Villa por 7 a 2.

Os destaques do jogo foram o atacante Ollie Watkins, autor de três gols, e o meia Jack Grealish, que fez dois e deu três assistências. John McGinn e Ross Barkley completaram o placar para os donos da casa. Mohammed Salah, duas vezes, descontou para os Reds.

Show de Watkins

O massacre do Aston Villa começou cedo. Aos quatro minutos, o goleiro Adrián saiu jogando errado e Grealish roubou a bola e tocou para Watkins, que bateu de perna esquerda para abrir o placar. O Liverpool ainda criou boas chances para empatar, mas Grealish, novamente, lançou para Watkins, que invadiu a área e ampliou. Keita ainda acionou Salah. O egípcio bateu firme e descontou.

Mas McGinn pegou rebote do escateio, bateu de primeira e contou com desvio em Van Dijk para fazer o terceiro. Cabia mais antes do intervalo. Targett avançou e deixou para Watkins. O atacante iluminado finalizou e transformou a vitória em goleada: 4 a 1. Dessa forma, o jogador tornou-se o primeiro a marcar um hat-trick no Liverpool desde Berbatov, pelo Manchester United, em 2010.

Goleada impiedosa

Assim que voltaram do intervalo, o Aston Villa tratou de espantar qualquer possibilidade de reação do Liverpool. Barkley chutou de fora da área, a bola desviou em Arnold e morreu no fundo das redes. Cinco minutos depois, Firmino lançou Salah, que dominou e bateu bonito para fazer 5 a 2.

Mas não era dia dos Reds. Em nova saída errada, Watkins ficou com a bola e rolou para Grealish. O camisa 10 finalizou e, pela terceira vez, a bola desviou na marcação e entrou: 6 a 2. O show do meia terminou aos 29. Grealish foi lançado em profundida, avançou com liberdade e bateu com extrema categoria para fechar a goleada histórica.

Tabela

O Aston Villa, agora cheio de moral, segue invicto no Campeonato Inglês. O time de Birmingham soma nove pontos, com três vitórias em três jogos, e ocupa a segunda posição, atrás apenas do Everton, que tem quatro triunfos, em quatro partidas. Na próxima rodada, a equipe encara o Leicester, fora de casa.

O Liverpool conheceu a sua primeira derrota. Agora, os Reds somam nove pontos em quatro partidas. O time de Jurgen Klopp vai ter o clássico com o líder Everton, na próxima rodada.